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У соратників Порошенка влаштували обшуки

Слідчі дії проходили в так званій вугільній справі. 

У соратників Порошенка влаштували обшуки
Петро Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

У членів команди політсили Петра Порошенка "Європейська солідарність" вранці 29 грудня пройшли обшуки. 

Мова йде про експомічника пʼятого президента, дипломата Юрія Онищенка та ексдепутата Сергія Березенка. Про це в Facebook повідомила народна депутатка "ЄС" Ірина Геращенко.

Вона додала, що обшуки проходили без адвокатів. Хто саме проводив слідчі дії – не повідомляється. 

Крім Онищенка і Березенка, обшукували й інших представників "ЄС", повідомив керівник Центрального штабу партії Олександр Турчинов

"Вони шукали документи, пов’язані з вугіллям 2014 року. Безумовно, вони нічого не знайшли і не могли знайти", – цитує Турчинова сайт партії

Ірина Геращенко підкреслила, що політсила розцінює ці дії влади як "свідому провокацію проти політичної команди, системний тиск, залякування, психологічні тортури. Спробу дестабілізувати опозицію і її лідера, Петра Порошенка".

Нагадаємо, Порошенку в так званій вугільній справі інкримінують державну зраду і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР". За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у злочинну змову з Віктором Медведчуком і представниками Росії, щоб Україна відмовилася від вугілля з Південної Африканської Республіки на користь вугілля з двох підприємств на окупованих територіях. Гроші за вугілля, яке мали поставити на вільну частину держави, як повідомляється, сплачували терористам "ДНР" і "ЛНР".

Сам Порошенко говорить, що справа проти нього політично мотивована, а кошти за вугілля призначалися для виплат зарплат працівникам цим двох підприємств, які опинилися на захоплених територіях. 

Нині Порошенко перебуває за кордоном, але каже, що повернеться у січні. Підозра була підписана під час його відсутності в Україні. 

Офіс генпрокурора просить для нього утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд гривень. Медведчук за підозрою в цій справі сидить під домашнім арештом, хоча прокурори також наполягали на арешті або заставі у мільярд. 

Крім Порошенка і Медведчука, підозрюваними в цій справі є колишній міністер енергетики Володимир Демчишин і повʼязаний з Медведчуком бізнесмен Сергій Кузяра. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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