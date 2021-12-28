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Усі четверо затриманих у справі про незаконний в'їзд Саакашвілі до Грузії визнали провину

Суд вирішив залишити їх під вартою.

Усі четверо затриманих у справі про незаконний в'їзд Саакашвілі до Грузії визнали провину

Усі четверо громадян Грузії, затримані у справі про незаконний в'їзд експрезидента Михайла Саакашвілі в країну, визнали провину. Слухання відбулися у Тбіліському міському суді.

Про це у вівторок, 28 грудня, повідомив грузинський "Перший канал".

 

Обвинуваченими є Георгій Наріманідзе, Ельгуджа Цомая, Зураб та Шалва Цоцорія. На запитання судді, чи визнають вони свою провину, усі четверо обвинувачених відповіли ствердно.

Також сьогодні було розглянуто питання про тримання під вартою як запобіжний захід для обвинувачених. Прокуратура клопотала про звільнення всіх чотирьох підсудних, однак суд вирішив залишити їх під вартою.

Раніше в цій справі Грузія висунула звинувачення колишньому начальнику одеської поліції Георгію Лорткіпанідзе.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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