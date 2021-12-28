Геращенко: ОГПУ, ДБР та СБУ зареєстрували заяви щодо втрати енергетичної незалежності та закупівлі російського вугілля

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко заявила, що заяви про державну зраду та фінансування тероризму з боку Володимира Зеленського і його оточення зареєстровані у ДБР, ОГПУ та СБУ. Про це повідомляє сайт "ЄС".

Вона зазначила, що заява стосується закупівлі електроенергії з РФ та Білорусі, а також вугілля. У повідомленні про кримінальне правопорушення, поданому до СБУ, зокрема, зазначено: за каденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.

«Очевидно, 3 млрд доларів, які цього року виплачені за енергоносії Росії та Білорусі, це фінансування тероризму, фінансування країни – агресора», – наголошує Ірина Геращенко.

За її словами, частина імпортованого вугілля, під виглядом російського, є вугіллям що видобуто і незаконно вивезено з території окупованої частини Луганської і Донецької областей для наступної поставки на українські ТЕС.

"Наведені відомості містять достатньо фактів, які свідчать про системні дії вищого керівництва країни щодо відновлення залежності від поставок вугілля із Російської Федерації для українських ТЕС які генерують тепло і електроенергію", - каже нардепка.

«Зараз на російських каналах йде серіал «Свати», і це теж є фінансування країни – агресора, отримання від них дивідендів на свої роялті, на свої компанії. Все це має стати дуже серйозним предметом розгляду СБУ. Наша команда минулого тижня звернулася з такими ж заявами до ДБР і ОГПУ», – відзначила Ірина Геращенко.

У «Європейській Солідарності» наголошують – вказані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111 КК України «Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України». В частині закупівлі вугілля із окупованих територій після заборони такої закупівлі рішенням Ради національної безпеки і оборони України (введено в дію Указом Президента України від 15 березня 2017 року № 62/2017) «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України» – кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.258-5 «Фінансування тероризму».

А також за ч.3 ст.255 КК України, тобто «створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами вчинені службовою особою з використанням службового становища».