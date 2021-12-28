КВУ назвав "сачкунів" року серед нардепів

Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів в голосуваннях Верховної Ради у 2021 році.

Всього в 2021 році було проведено 5 681 голосувань. За даними КВУ, 25 народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради за рік.

Один народний депутат не проголосував жодного разу – це Тарас Козак із "Опозиційної платформи За життя". Серед інших депутатів із майже нульовими показниками: Олесь Довгий (взяв участь в 0,23% голосувань), Вадим Столар (0,56%), Федір Христенко (0,99%), Юрій Солод (0,99%).

У 1% голосувань взяли участь Вадим Рабінович, Сергій Льовочкін, Сергій Ларін, Ігор Абрамович, Ренат Кузьмін, Степан Івахів.

Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Фельдман та Юрій Бойко взяли участь в 3% голосувань; Олександр Дубінський, Дмитро Шенцев, Олександр Пузанов – 4%. Трохи активнішими були народні депутати Юлія Льовочкіна (5%), Ігор Палиця (6%), Антон Яценко (8%), Ігор Кісільов (9%), Віталій Борт (9%), Григорій Суркіс та Олександр Герега – по 10%.

Найактивніше впродовж року голосували депутати "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". В середньому депутати монобільшості взяли участь у 83% голосувань (натискали "за", "проти" чи "утримався"). Депутати ЄС долучилися до 80% голосувань.

Майже однакові показники голосувань в депутатів групи "Довіра" та партії "Голос". В середньому депутати цих політичних сил взяли участь у 72% голосувань. Нижчий результат у депутатів "Батьківщини" (62%) та групи "За майбутнє" (54%). Найнижчі показники в депутатів "Опозиційної платформи За життя", які фактично саботували більшість голосувань впродовж року (взяли участь в 38%).

Раніше у грудні у КВУ поражували, що 74 депутати за рік не сказали жодного слова в Раді. Більшість "мовчазних" нардепів – "слуги народу".