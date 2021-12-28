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Рада призначила святкування 80-річчя створення УПА і 25-річчя із часу польоту у космос Каденюка

На державному рівні відзначать, зокрема, 70 років з дня народження дослідника Голодомору Джеймса-Ернеста Мейса.

Рада призначила святкування 80-річчя створення УПА і 25-річчя із часу польоту у космос Каденюка
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада України 17 грудня 2021 року прийняла Постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках (№6406).

Про це 28 грудня інформує пресслужба парламенту.

Відповідно до частини 1 постанови у 2022 році на державному рівні відзначатиметься:

  • 100 років із часу заснування Лесем Курбасом театру "Березіль" (нині – Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка (1922);
  • 80 років із часу створення Української Повстанської Армії (1942);
  • 25 років із часу польоту у космос першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка (19.11–05.12.1997).

З-поміж іншого, в Україні врочисто відзначатимуть 140 років із дня народження митрополита Івана Огієнка (14 січня); 210 років із дня народження письменника Євгена Гребінки (2 лютого); 70 років із дня народження історика, політолога, громадського діяча, дослідника Голодомору 1932–1933 рр. Джеймса-Ернеста Мейса (18 лютого); 170 років із дня народження меценатки, колекціонерки творів мистецтва Варвари Ханенко (9 серпня); 100 років із дня народження гумориста Павла Глазового (30 серпня); 150 років із дня народження оперної співачки Соломії Крушельницької (23 вересня), 350 років із дня народження гетьмана України Пилипа Орлика (3 грудня) тощо.

Також у 2022-му в Україні на державному рівні відзначатимуть:

  • 75-ті роковини проведення польською комуністичною владою акції "Вісла" – примусових депортацій українців з українських етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя (28.04.–12.08.1947, День пам’яті – 28.04.2021);
  • 75-ті роковини від початку проведення радянськими карально-репресивними органами операції "Захід" – масової депортації населення Західної України до Сибіру (21.10.1947);
  • 50-ті роковини від початку "великого погрому" – операції КДБ "Блок" проти українських дисидентів (12.01.1972).

Нагадаємо, в 2021-му на відзначення 80-річчя з дня народження Богдана Ступки з держбюджету виділили 2 млн гривень. 70-річчя Назарія Яремчука відзначали за кошти Чернівецької ОДА.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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