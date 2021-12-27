"Підтримка свободи слова і незалежних видань - це дорослий погляд на світ": долучайтесь до підтримки LB.ua

Ми продовжуємо отримувати фідбеки від учасників фандрайзингової кампанії LB.ua, що обрали опцію “Меценат” та ”Натхненник”.

Зокрема, фото свого домашнього улюбленця у фірмовій футболці від "Авіації Галичини" надіслала перша донаторка LB.ua Світлана Панаіотіді.

"Фіма авторитетно заявив, що взагалі-то ми були першим донатором LB.UA. Гатіно дивиться з ревнощами:) Підтримуйте незалежні медіа і буде вам кото-радість:)", - підписала свою світлину Світлана Панаіотіді.

Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв вважає дорослим поглядом на світ піддтримку медіа.

"Підтримка свободи слова і незалежних видань, таких як Лівий Берег - LB.UA - це дорослий погляд на світ!" - написав він у Facebook.

"Я завжди любив якісну журналістику. І насолоджуюся свободою слова та думок, яка існує в Україні. Я постійно читаю LB.ua та Сонін «Телеграм» вже багато років і підтримую це видання фінансово, до чого і вас закликаю!" - зазначив ексдиректор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко.

LB.ua підтримала й колишня депутатка Тетяна Острікова.

"Реально подумала, що я багато читаю ЛБ і Соню Кошкіну, часто звіряю годинник і компаси. Високий стандарт інтелектуальної журналістики! Завжди якісні аналітичні матеріали з найактуальніших міжнародних та внутрішніх питань.

P.S. І ми з Сафарі передаємо привіт Гаттіно!)" - написала Тетяна Острікова.

«Що може бути кориснішим, ніж підтримати незалежні медіа. Вранці я займаюся спортом, а потім п'ю каву та читаю LB.ua. Хочу й надалі це робити. А для цього треба, щоби незалежні медіа були, а журналісти робили свою роботу. Втім, я це зробила і закликаю вас: #підтримай_lb. Краудфандінг – велика сила”, - зазначила юристка, партнерка податкової практики Sayenko Kharenko.

Своєю світлиною з нами поділився й один з читачів-переможців розіграшу м‘ячів з автографам гравців Збірної України з футболу Юрій Зиков.