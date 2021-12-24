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У Печерському суді не підтвердили, але й не спростували, що отримали клопотання про арешт Порошенка

Вичерпну інформацію про надходження клопотання обіцяють надати не раніше вівторка, 28 грудня.

У Печерському суді не підтвердили, але й не спростували, що отримали клопотання про арешт Порошенка
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

У Печерському райсуді не підтверджують надходження з Офісу генпрокурора клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень п’ятому президенту Петру Порошенку.

Про це заявив прессекретар суду Віталій Чергавий.

"Наразі не можу підтвердити інформацію про надходження до суду такого клопотання. Робочий день закінчився", – сказав він у коментарі "Укрінформу".

Чергавий додав, що працівники кримінальної канцелярії суду зможуть надати вичерпну інформацію про надходження даного клопотання не раніше вівторка, 28 грудня.

Раніше сьогодні стало відомо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка із заставою 1 млрд грн. За повідомленням ЗМІ, Печерський суд нібито дав дозвіл на затримання політика.

Однак адвокати Порошенка наразі не підтвердили підписання йому клопотання про арешт.

Підозра Петру Порошенку в "вугільній справі" була підписана цього понеділка. Особисто в руки він її не отримав, адже перебував у Польщі. 

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною.

Як відомо, Порошенко нині не в Україні, він обіцяв повернутись у січні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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