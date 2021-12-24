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МЗС Росії нарахувало 10 тисяч військових НАТО в Україні

Західні інструктори тренують ЗСУ, що начебто порушує мінські угоди.

МЗС Росії нарахувало 10 тисяч військових НАТО в Україні
Фото: nato.int

Директор Другого департаменту країн СНД Міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук заявив, що на військових об'єктах та морських базах України перебуває близько 10 тисяч військовослужбовців країн НАТО, із них 4 тисячі – зі США.

Про це російський дипломат заявив в інтерв’ю "РИА Новости".

"Західні інструктори тренують українських військових, вчать веденню наступальних дій, у тому числі в умовах міської забудови", – розповів Поліщук.

На думку високопосадовця російського МЗС, це прямо порушує "Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод" 2015 року. Згідно з ним з України, стверджує дипломат, мають бути виведені всі іноземні збройні формування, військова техніка та найманці.

"Така лінія західних країн негативно впливає на врегулювання конфлікту на Донбасі", – сказав Поліщук.

За даними інформаційного агентства Міністерства оборони України АрміяINFORM, на території України діє чотири тренувальні іноземні місії. До складу найбільшої з них входить понад 300 військовослужбовців із 6 країн. Це "Об’єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна", яка з 2015 року дислокується у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки в Яворові на Львівщині.

Також в Україні працюють Тренувальна місія ЗС Канади UNIFIER, Операція ЗС Великої Британії та Королівства Данії ORBITAL, тренувальна місія ЗС Литовської Республіки LMTG-U (найменша за чисельністю особового складу).

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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