Солдата, який служив у Воронезькій області, звинуватили у держзраді.

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про затримання у Воронезькій області російського військового, якого підозрюють у роботі на українську розвідку.

"Співробітниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації у Воронезькій області за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії "Державна зрада", затримано військовослужбовця Західного військового округу", – йдеться у поширеному повідомленні відомства.

На поширеному ФСБ відео показано, як оперативники витягують чоловіка з автомобіля, де він перебував. Пізніше його доставили на допит, а потім до будівлі Воронезького військового суду, який ухвалив рішення про арешт, передає агентство РИА Новости.

За даними ФСБ, військовослужбовець передавав українським спецслужбам дані про армію, витік яких "здатний завдати шкоди її обороноздатності". Іншої інформації про заарештованого військового нема.

Росіянинові загрожує до 20 років колонії. Процес буде проходити у закритому режимі.