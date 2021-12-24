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Рудик: ми продовжимо відстоювати інтереси малого і середнього бізнесу з новою командою

Але щодо нової команди домовленостей наразі немає.

Рудик: ми продовжимо відстоювати інтереси малого і середнього бізнесу з новою командою
Фото: пресслужба

Крім «Голосу», жодна політична сила в парламенті зараз не відстоює середній клас. Про це в інтервʼю РБК-Україна заявила лідерка партії Кіра Рудик.

«Відстоювати середній клас — це те, чого зараз не робить жодна інша політична сила. Тому нам потрібна команда, яка відстоюватиме наші ліберальні цінності, малий і середній бізнес», — підкреслила народна депутатка.

Саме «Голос» ініціює законопроєкти на підтримку підприємців під час карантину, зменшення податкового тиску на малий і середній бізнес, адже це те, що рухає економіку країни. На жаль, монобільшість налаштована на протилежне і податками обкладає саме людей справи.

«Держава займається тим, щоб залізти в кишеню до тих, хто не може за себе постояти. У нас олігархи можуть за себе постояти, великі підприємства можуть постояти, а середній клас – не може. «Голос» далі будуватиме команду. Ми спілкуємось з багатьма, але поки рано говорити про якісь домовленості. Загалом, це малий і середній бізнес, люди, які вміють керувати, мають досвід, люди нові, але досвідчені», — зазначила лідерка політсили.

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