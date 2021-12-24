У Міноборони пояснили, як жінки ставатимуть на військовий облік
У Міноборони пояснили, як жінки ставатимуть на військовий облік
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
Нардеп Шевченка заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Нардеп Шевченка заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Президент обложеної фортеці
Президент обложеної фортеці
Путін про ймовірний напад на Україну: "Будемо робити те, що вважаємо за потрібне"
Путін про ймовірний напад на Україну: "Будемо робити те, що вважаємо за потрібне"
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
ГоловнаПолітика

РНБО проведе засідання 29 грудня

Зеленський вирішив зібрати членів Радбезу після доповіді Данілова.

РНБО проведе засідання 29 грудня
Фото: president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони України в середу, 29 грудня, збереться на засідання.

Про це повідомила пресслужба РНБО.

"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова президентові України Володимиру Зеленському глава держави прийняв рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - сказано в повідомленні.

Порядок денний поки що не повідомлявся.

Попереднє засідання РНБО відбулося 10 листопада.

На ньому було введено низку санкцій, зокрема проти власників літаків, що літали до Росії. Тоді ж було ухвалено рішення продовжити до санкції за російські вибори в окупованому Криму.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також