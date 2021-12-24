РНБО проведе засідання 29 грудня

Рада національної безпеки і оборони України в середу, 29 грудня, збереться на засідання.

Про це повідомила пресслужба РНБО.

"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова президентові України Володимиру Зеленському глава держави прийняв рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - сказано в повідомленні.

Порядок денний поки що не повідомлявся.

Попереднє засідання РНБО відбулося 10 листопада.

На ньому було введено низку санкцій, зокрема проти власників літаків, що літали до Росії. Тоді ж було ухвалено рішення продовжити до санкції за російські вибори в окупованому Криму.