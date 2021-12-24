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Кличко виступив на захист Порошенка

"Нам потрібно боротися не один проти одного, а за Україну!"

Кличко виступив на захист Порошенка
Віталій Кличко
Фото: КМДА

Міський голова Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко виступив на захист п’ятого президента України Петра Порошенка після того, як Офіс генпрокурора ухвалив рішення про арешт Порошенка за звинуваченнями у держзраді та сприянні тероризму.

"Ті дії, які відбуваються сьогодні щодо п'ятого Президента України шкодять державі. Бо, коли такі серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України", – заявив міський голова Києва.

Кличко закликав боротися не один проти одного, а за Україну і наголосив на важливості єдності українського суспільства.

"Справжній ворог – відомий, і загрожує подальшою агресією. А країна – давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи. Сьогодні, як ніколи, необхідні єдність українського суспільства, спільні зусилля всіх патріотичних сил. Щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє", – зазначив Віталій Кличко.

"Нам потрібно боротися не один проти одного, а за Україну!", – резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка із заставою 1 млрд грн. За повідомленням ЗМІ, Печерський суд нібито дав дозвіл на затримання політика.

Підозра Петру Порошенку в "вугільній справі" була підписана цього понеділка. Особисто в руки він її не отримав, адже перебував в Польщі. 

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною.

Як відомо, Порошенко нині не в Україні, він обіцяв повернутись у січні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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