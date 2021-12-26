Справа Порошенка нічим не закінчиться, – Чалий

Підозра Порошенку – це вимога Путіна, щоб він погодився з Зеленським говорити.

Справою проти п’ятого президента України Петра Порошенка українців відволікають від багатьох питань.

Про це експосол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив в ефірі Україна 24, пише Цензор.НЕТ.

Чалий нагадав, що Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом зобов’язався завершити судову реформу.

“Натомість нам показують справу, яка нічим не закінчиться”, – підкреслив експосол.

За його словами, такі справи вже були, наприклад, проти Віктора Януковича: вона тривала довго та фактично ні до чого не привела.

“Я вважаю, що це вимога Путіна. Підозра Порошенку – це вимога Путіна, щоб він погодився з Зеленським говорити. Для Путіна Порошенко –ворог номер один”, – заявив Чалий.

Нагадаємо, 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка із заставою 1 млрд грн. За повідомленням ЗМІ, Печерський суд нібито дав дозвіл на затримання політика.

Однак адвокати Порошенка наразі не підтвердили підписання йому клопотання про арешт.

Підозра Петру Порошенку в "вугільній справі" була підписана цього понеділка. Особисто в руки він її не отримав, адже перебував у Польщі.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною.

Як відомо, Порошенко нині не в Україні, він обіцяв повернутись у січні.