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Зеленський призначив тимчасового керівника Полтавської ОДА

Луніна було призначено першим заступником голови Полтавської ОДА у грудні 2019 року.

Зеленський призначив тимчасового керівника Полтавської ОДА
Фото: пресслужба

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Дмитра Луніна виконувачем обов'язків голови Полтавської облдержадміністрації.

Відповідний документ №674/2021 оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю ввечері.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Луніна Дмитра Сергійовича", - йдеться у документі.

Дмитро Лунін виконуватиме обов'язки голови Полтавської ОДА замість Олега Синєгубова, якого Зеленський у п'ятницю призначив головою Харківської облдержадміністрації.

Луніна було призначено першим заступником голови Полтавської ОДА у грудні 2019 року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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