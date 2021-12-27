Шуляк про МФО “Розумна політика”: вони працюють із нашими представниками у регіонах

Треба спочатку здати депутатські мандати та лише потім створювати нові політичні бренди, заявила очільниця "Слуги народу".

Членам фракції “Слуга народу” в парламенті, які вирішили ввійти до складу міжфракційного об'єднання “Розумна політика”, треба спочатку здати депутатські мандати та лише після цього брати участь у створенні нових політичних брендів.

Про це голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк заявила в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

“Сподіваюся, що всі охочі вже перейшли. Водночас хочу звернутися до колег, які теж мають намір (приєднатися до МФО “Розумна політика”, – ред.): здавайте мандати й тоді вже створюйте власні політичні бренди, не “виїжджайте” на іменах інших людей. Нехай вас обирають по-чесному, тоді й братимете участь у роботі парламенту”, – заявила Шуляк.

Вона також зазначила, що “Розумна політика” помітно впливає на діяльність партії “Слуга народу” та настрої всередині політсили.

“Наприклад, чи проводяться переговори членів МФО “Розумна політика” з іншими представниками нашої політичної сили в парламенті? Так, проводяться. Чи приїжджають представники МФО “Розумна політика” в регіони та чи працюють із представниками наших обласних організацій? Працюють. Тобто це досить серйозна історія. Ми маємо визнати, що є люди, які створюють свою політичну силу, і для досягнення цієї мети вони використовуватимуть різні засоби та методи, до цього потрібно бути готовими”, – пояснила політик.

Крім того, за її словами, можливість позбавити екс-спікера Дмитра Разумкова мандата “теоретично залишається, але юридично це досить складне рішення”.

“Тому ми вважаємо, що найкраще рішення для Дмитра Олександровича як відповідального політика, яким він себе називає, – це самому здати мандат. Це питання політичної культури, але, зрозуміло, Разумков цього робити не збирається”, – додала Шуляк.

Нагадаємо, після відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова він створив власне міжфракційне обʼєднання "Розумна політика", куди увійшли парламентарі переважно з фракції "Слуга народу".

Шуляк зі свого боку заявила, що партія ініціюватиме відкликання депутатів місцевих рад, "які не дивляться з нами в один бік".