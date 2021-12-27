Петиція проти військового обліку жінок за чотири дні зібрала необхідні 25 тис. голосів

Петиція до президента України з вимогою скасувати військовий облік жінок набрала 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду.

Про це свідчать дані сайту глави держави.

Петиція була оприлюднена 23 грудня і зібрала необхідні підписи менше ніж за чотири доби.

Авторка петиції - колишня спеціалістку одного з військових комісаріатів Харкова Яна Рашевченко. Вона заявила, що рішення, яке робить "майже усіх жінок" України військовозобов'язаними, було ухвалене без суспільного обговорення, підготовчих заходів, перехідного періоду та роз'яснень механізму реалізації.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України у жовтні 2021 року розширило перелік спеціальностей та професій, після одержання яких жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. У документі йдеться про медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів тощо.

Передбачається, що жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Для цього вони повинні будуть написати заяву до місцевого військкомату і принести перелік документів для реєстрації на облік. Військомат вивчить документи, потім комісія ухвалить рішення, чи ставити жінку на облік, і, якщо так, – спрямує її на медкомісію за місцем реєстрації. Брати на облік будуть не всіх, адже є обмеження за віком (максимум – 60 років) і станом здоров'я.