Правозахисник Захаров вважає неаргументованою підозру Порошенку у держзраді

На його думку, справа проти Порошенка має ознаки політичного переслідування.

Правозахисник, радянський дисидент, Голова правління Української Гельсинської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що підозра експрезиденту, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку є необґрунтованою і юридично нікчемною.

Як зазначає gazeta.ua, він проаналізував документ на предмет його відповідності законодавству України та ЄС, а також практиці ЄСПЛ у подібних справах.

"Дивним є те, що 32-сторінкова підозра про події 2014-2015 років починається з розлогої розповіді про створення ООН у 1945 році. У підозрі приділяється три сторінки тексту установчим документам ООН, які не мають жодного стосунку до предмету кримінального провадження. Подальші 13 сторінок описують історію російської агресій в Україні, мету і завдання "Л/ДНР", цитується Конституція, нормативні акти прийняті у зв'язку із збройною агресією Росії. Більше 50% тексту в підозрі, який або не має жодного відношення до справи, або має опосередковане відношення, вже викликає сумніви у її обґрунтованості", - зауважує Захаров у своїй статті "Про нікчемність підозри Порошенку".

"У підозрі, де 3 сторінки присвячено статутним документам ООН та 13 сторінок – історії російської агресії в Україні, меті і завданням "Л/ДНР", цитуються Конституція та нормативні акти, прийняті у зв'язку із збройною агресією Росії, не присвячено жодного абзацу обґрунтуванню наявності прямого умислу на скоєння державної зради в діях Порошенка", - наголошує Захаров.

Правозахисник зазначає: в підозрі не наведено жодної аргументації на користь того, що метою Порошенка була державна зрада та сприяння тероризму.

"Підозра не може виглядати обґрунтовано, коли "невідомо" про більшість деталей начебто вчиненого злочину. Через таку кількість невідомого, ця підозра більше схожа на оповідання, ніж на підозру", - переконаний директор ХПГ.

Захаров також наголошує, що справа проти Порошенка має ознаки політичного переслідування.

"Підсумовуючи, слідство на нашу думку, не обрунтувало підозру на вчинення державної зради та сприяння діяльності терористичної організації, оскільки не навело жодних аргументів щодо наявності умислу Петра Порошенка на скоєння цих дій", - резюмує Захаров.