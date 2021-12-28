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Стефанчук не отримував документів щодо підозри Порошенку, - Геращенко

Документи мали надійти протягом 24 годин.

Стефанчук не отримував документів щодо підозри Порошенку, - Геращенко
Фото: eurosolidarity.org

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не отримував передбачених законом документів щодо підозри експрезиденту, лідеру партії «Європейська Солідарність» Петру Порошенку. Про це повідомила співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко.

«Стаття 482-2 КПК України вимагає, аби «орган або посадові особи, які затримали народного депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов’язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це Голову Верховної Ради України», – нагадала Ірина Геращенко норми законодавства.

Вона зазначила, що минулого тижня депутати "ЄС" надіслали спікеру парламенту листа з проханням надати відповідні копії повідомлень відносно Петра Порошенка. Але офіційних повідомлень, за словами Геращенко, спікер не бачив/не отримував.

«Чергове грубе порушення закону за сфабрикованою проти лідера опозиції справою. Ми все фіксуємо», – резюмувала Ірина Геращенко.

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