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Експрезидент Грузії Маргвелашвілі відвідав Саакашвілі і анонсував спільну зустріч з чинною президенткою

Саакашвілі назвав це "безпрецедентним кроком примирення".

Експрезидент Грузії Маргвелашвілі відвідав Саакашвілі і анонсував спільну зустріч з чинною президенткою
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі відвідав Михайла Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі та запропонував влаштувати йому зустріч з чинною президенткою Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляється у фейсбуці Саакашвілі.

"Я мав по-справжньому чудову зустріч зі своїм колишнім політичним ворогом і наступником, четвертим президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, який відвідав мене в камері тюремної лікарні. Така зустріч стала безпрецедентним кроком примирення, надзвичайно незвичним для нашого регіону. Президент Маргвелашвілі назвав мене «особистим політичним в’язнем Володимира Путіна». Як запропонував Георгій Маргвелашвілі, наступного разу ми двоє зустрінемося з чинним президентом Саломе Зурабішвілі і зазначив, що ця зустріч може відбутися найближчим часом", - йдеться в повідомленні від імені Саакашвілі.

За даними видання "Новини-Грузія", зустріч Саакашвілі з Маргвелашвілі тривала кілька годин.

Після виходу з госпіталя він заявив, що виступає за запровадження мораторію на кримінальні справи, які можуть сприйматися як політично мотивовані. "Це не означає, що вони є злочинцями або не скоювали злочинів. Це означає, що у процесі переоцінки та спілкування один з одним ми певним чином зупинимо цей процес", - сказав він.

За його словами, у цей період має відбутися "круглий стіл" з питань національного єднання.

Михайло Саакашвілі був третім президентом Грузії в 2004-2013 роках. Маргвелашвілі - четвертий президент (2013-2018), а Зурабішвілі - п'ята.

Нагадаємо, що Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Восени 2021 року Михайло Саакашвілі, який з травня 2015 року є громадянином України, вирішив повернутися на батьківщину після багаторічної відсутності. 1 жовтня, одразу після приїзду до Грузії, Саакашавілі затримали

Після арешту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування через незгоду з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

Його помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у двох справах, які тривають з 2014 року. 

Саакашвілі припинив голодування, тільки коли стан його здоров'я критичним.

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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