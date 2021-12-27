Переслідуваному в Росії історику Дмитрієву призначили 15 років у колонії суворого режиму

Його визнали винним у "виготовленні дитячої порнографії та розпусних діях щодо прийомної доньки та зберіганні частин зброї".

Петрозаводський міський суд визнав історика Юрія Дмитрієва винним у "виготовленні дитячої порнографії та розпусних діях щодо прийомної доньки та зберіганні частин зброї".

Про це пише “Інтерфакс”.

“Шляхом сумування покарань призначити Дмитрієву вирок – 15 років у колонії суворого режиму", - сказала суддя.

Таким чином, Дмитрієва визнали винним за всіма статтями, що йому інкримінуються.

Адвокат оскаржить вирок у законному порядку, тобто протягом 10 днів.

На початку грудня прокуратура Карелії вимагала засудити Дмитрієва на 15 років, тобто додати два роки до попереднього вироку Верховного суду Карелії за звинуваченням "у насильницьких діях сексуального характеру щодо дівчини".

29 вересня 2020 року Верховний суд Карелії при повторному розгляді справ історика засудив його до 13 років суворого режиму "за сексуальне насильство над неповнолітньою".

У березні 2021 року юристи правозахисного товариства “Міжнародний меморіал” направили скаргу на вирок історику до ЄСПЛ. Вони вважають, що у його справі порушено чотири статті Конвенції про захист прав людини та основних свобод: стаття 6 (право на справедливий судовий розгляд), стаття 7 (покарання виключно на підставі закону), стаття 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя) окремо та в сукупності зі статтею 18 (межі використання обмежень щодо прав).

Нагадаємо, Дмитрієва затримали у грудні 2016 року через анонімне звернення до правоохоронців. Слідчі заявили, що 62-річний історик з 2008 до 2015 року начебто фотографував оголеною свою 11-річну прийомну доньку.

У правозахисній організації "Меморіал" пояснюють, що фото не оброблялися і не роздруковувалися, нікому їх не показували та не поширювали в інтернеті. На жодному знімку немає інших людей, предметів, імітації будь-якої дії. Самого Дмитрієва на кадрах немає.

Історик провини не визнав. За його словами, фотографував він дитину для моніторингу її здоров'я і звітності перед органами опіки.

На початку 2018 року історика відпустили із СІЗО, а у квітні виправдали за звинуваченням у виготовленні порнографії та ненасильницьких розпусних діях. У червні слідство проти Дмитрієва відновили. Тоді допитали колишню прийомну доньку вченого, яку він узяв із дитячого будинку 2008 року, коли їй було три роки.

Дівчина начебто розповіла, що батько допомагав їй купатися, дивився, чи немає на тілі ударів, перевіряв її одяг. Слідчий кваліфікував це як "дії сексуального характеру".

27 червня 2018 року Дмитрієва вже затримали через начебто насильницькі дії сексуального характеру щодо особи до 14 років.

Дмитрієв із 1990-х років досліджував репресії в Карелії, в тому числі розшукував місця розстрілів і поховань. Найбільша його знахідка - Сандармох, урочище, де розстріляли 9 тис. в'язнів.

Після винесення виправдувального вироку Дмитрієв отримав премію Московської Гельсінської групи за внесок у захист прав людини і став фіналістом премії Бориса Нємцова. Справа Дмитрієва викликала великий резонанс, на підтримку вченого і правозахисника виступило багато артистів, письменників і музикантів.