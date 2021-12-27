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OCCRP назвав Лукашенка корупціонером року

"У плані корупції це був визначний рік, але Лукашенко перевершив усіх".

OCCRP назвав Лукашенка корупціонером року
Фото: EPA/UPG

Міжнародне об'єднання журналістів-розслідувачів OCCRP назвало Олександра Лукашенка корупціонером року.

На сайті OCCRP повідомляється, що "останній диктатор Європи" удостоївся цієї нагороди за потурання організованої злочинності та корупції.

"У плані корупції це був визначний рік, але Лукашенко перевершив усіх", - заявив з цього приводу засновник OCCRP Дрю Салліван.

За останній рік Лукашенко організував потоки державних коштів олігархам, близьким до його сім'ї; наказав перехопити та посадити у Мінську пасажирський літак Ryanair з порушенням міжнародного повітряного права; спровокував міграційну кризу, направивши тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом; поширював дезінформацію про коронавірус та методи його лікування.

Фіналістами премії "Корупціонер року" також були скинутий президент Афганістану Ашраф Гані, сирійський президент Башар Асад, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і ексканцлер Австрії Себастьян Курц.

Минулого року головним корупціонером визнали Жаїра Болсонару, президента Бразилії.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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