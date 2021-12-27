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Індія заблокувала фінансування створеного Матір'ю Терезою ордену милосердя

Конгрегація не продовжили ліцензію на отримання грошей з-за кордону.

Індія заблокувала фінансування створеного Матір'ю Терезою ордену милосердя
Фото: EPA/UPG

У католицької конгрегації "Сестри місіонерки любові", яку в 1950 році заснувала Матір Тереза, через дії влади Індії виникли проблеми з фінансуванням.

Як повідомляє Al Jazeera, це сталося у понеділок, 27 грудня, після того як в кількох регіонах Індії релігійні фанатики зірвали різдвяну месу. Праві індуїстські організації, пов'язані з правлячою Народною партією Індії (Бхаратія джаната парті) Нарендри Моді, неодноразово звинувачували орден милосердя Матері Терези в тому, що його представники займаються наверненням до католицизму під прикриттям допомоги бідним та знедоленим.

Головний міністр Західного Бенгалу Мамата Банерджі заявила, що була шокована, почувши про блокування всіх банківських рахунків організації на самісіньке Різдво.

"22 тисячі їхніх пацієнтів та співробітників залишились без їжі та ліків. Хоча закон має верховенство, гуманітарні зусилля не мають бути скомпрометовані", - написала вона у твіттері.

Генеральний вікарій архієпархії Калькутти Домінік Гомес назвав ці дії індійської влади "жорстоким різдвяним подарунком для найбідніших з-поміж бідних".

Міністерство внутрішніх справ Індії офіційно підтвердило, що заявка ордену милосердя на поновлення ліцензії, що дозволяє йому отримувати кошти з-за кордону, відхилена у зв'язку з "несприятливими результатами" перевірки.

Водночас у заяві "Сестер місіонерок любові" наголошують, що рахунки ордену де-юре не були заморожені, але їх вирішили не використовувати, поки не проблему не буде вирішено. 

Чернеча конгрегація, члени якої присвячують своє життя служінню знедоленим, розташована у східноіндійському штаті Західний Бенгал. Вона керує притулками для покинутих дітей, громадськими кухнями, хоспісами для вмираючих, шпиталями для хворих на СНІД.

Нобелівська лауреатка, римо-католицька черниця Мати Тереза, померла у 1997 році. Після смерті вона була канонізована як Свята Тереза з Калькутти.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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