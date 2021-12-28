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США спільно з Україною ведуть обговорення щодо звільнення в'язнів Кремля, - Маркарова

Це питання президент Зеленський порушує на всіх зустрічах.

США спільно з Україною ведуть обговорення щодо звільнення в'язнів Кремля, - Маркарова
Фото: Макс Требухов

Сполучені Штати Америки спільно з Україною ведуть переговори щодо звільнення українських в'язнів Кремля.

Про це розповіла в інтерв'ю LB.ua посол України в США Оксана Маркарова.

Вона зазначила, що питання звільнення полонених українців президент Володимир Зеленський особисто обговорював із Джо Байденом і просив його вплинути на Володимира Путіна.

"Це питання для президента Зеленського надзвичайно важливе, це питання, яке порушується одним з найперших на всіх зустрічах, які проводить глава держави. І під час першого візиту до Сполучених Штатів, до Вашингтона, і під час другої поїздки, на Генеральну асамблею ООН, у президента Зеленського було багато двосторонніх переговорів, де він скрізь просив посприяти звільненню наших людей", - розповіла Маркарова.

Вона запевнила, що американська сторона сприйняла цю інформацію і зараз по ній працює - відбуваються спільні обговорення, уточнюються певні моменти тощо.

"Для нього (Байдена, - ред.) це прохання нашого президента посприяти звільненню українських в'язнів було не пустим звуком. Це знайшло відгук", - зазначила посол.

Нагадаємо, у вересні Зеленський та Байден домовилися, що США з Україною домагатимуться звільнення політичних в’язнів і заручників, які утримуються на території окупованих районів Донбасу та в Криму. Зеленський також передав генсеку ООН список полонених українців.

У лютому уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що переговори з обміну утримуваними особами між Україною і Росією практично заморожені через позицію російської влади.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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