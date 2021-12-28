Російський суд вирішив ліквідувати товариство "Меморіал", яке займається дослідженням репресій

Фото: twitter.com/hrc_memorial

Верховний суд Росії задовільнив позов про ліквідацію міжнародного історико-просвітницького, благодійного та правозахисного товариства "Меморіал".

Рішення ухвалила в вівторок, 28 грудня, суддя Алла Назарова.

Суд постановил ликвидировать Международный Мемориал — Memorial (@MemorialMoscow) December 28, 2021

Ліквідувати "Меморіал" вимагала російська генеральна прокуратура. Вона звинуватила цю правозахисну організацію в систематичному порушенні вимог про маркування так званим "іноземним агентом".

Під час судових дебатів представник прокуратури заявив, що "Меморіал" займається спотворенням історичної пам'яті, в першу чергу про Другу світову війну, та "створює брехливий образ СРСР як терористичної держави".

Захист наполягав, що законних підстав для ліквідації міжнародного "Меморіалу" немає, а позов прокуратури був політичним рішенням знищити організацію, яка займається дослідженням політичних репресій та захистом прав людини.

Некомерційна організація "Меморіал" була заснована 1992 року у Москві на основі однойменної московської громадської групи, що виникла в 1987 році і дала початок цілій низці регіональних організацій та груп. У 1989 всі вони об'єдналися у всесоюзне історико-просвітницьке товариство "Меморіал". Одним із організаторів та першим почесним головою товариства "Меморіал" був академік Андрій Сахаров.

З 2016 року організація внесена в російський реєстр "іноземних агентів".

Головним напрямом діяльності "Меморіалу" спочатку було увічнення пам'яті жертв радянських репресій, згодом додалися інші історико-просвітницькі та правозахисні проєкти.

Нагадаємо, що напередодні в Росії збільшили до 15 років вирок історику Юрію Дмитрієву з "Меморіалу", який розкопав масові поховання часів Великого терору в Сандармосі.