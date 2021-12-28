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Росія не вірить, що її можуть відключити від SWIFT

"Зовсім незрозуміло, як американці збираються реалізовувати свої загрози".

Росія не вірить, що її можуть відключити від SWIFT
Фото: asiaplustj.info

Міністерство закордонних справ Росії не бачить перспектив відключення країни від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Про це сказав директор департаменту економічної співпраці МЗС РФ Дмитро Биричевський агентству "РІА Новини".

За його словами, SWIFT - міжнародна приватна компанія зі штаб-квартирою в Бельгії, тому йому "зовсім незрозуміло, як американці збираються реалізовувати свої загрози".

"Хоча всі ми чудово розуміємо, що важелі тиску в США, як і раніше, великі, тому ми готові до будь-яких несподіванок. Однак повторю - жодних реальних перспектив відключення Росії від SWIFT немає", - сказав він.

"Ця риторика періодично то затихає, то з'являється з новою силою. Ми продовжуємо працювати у звичайному режимі, працюємо з нашими партнерами над тим, щоб знижувати частку долара у міжнародних розрахунках. З деякими країнами ми вже реально переходимо на взаєморозрахунки у національних валютах", - додав дипломат.

Нагадаємо, що у 2015 році США і Європа вирішили не відключати Росію від SWIFT, тому що це могло занадто сильно вплинути на їхні власні економіки.

У 2021 році Росія знову почала нарощувати сили біля кордонів з Україною. Нове вторгнення може початися у перші тижні 2022 року, за оцінкою західних розвідок. У зв'язку з цим Захід почав розробляти жорсткі санкції проти Росії, які могли б її стримати від нападу на Україну. За словами міністра закордонних справ Дмитро Кулеба, серед них розглядається й відключення Росії від системи міжнародних міжбанківських платежів SWIFT.

Водночас агентство Bloomberg писало, що у США побоюються, що такий крок стане надто сильним ударом по звичайним росіянам. Тому можливою альтернативою, яку розглядають американці та їхні союзники в Євросоюзі, можуть стати обмеження конвертації рублів у долари, євро та фунти. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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