Засідання РНБО перенесли, бо Зеленський розширив перелік питань для розгляду

Засідання Ради національної безпеки і оборони перенесли із середи, 29 грудня, на четвер, 30 грудня.

Про це 28 грудня повідомила пресслужба РНБО.

"У зв'язку з тим, що Президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Спочатку засідання РНБО планували на 29 грудня. Порядок денний не повідомляли.

Попереднє засідання РНБО відбулося ще 10 листопада.

На ньому було введено низку санкцій, зокрема проти власників літаків, що літали до Росії. Тоді ж було ухвалено рішення продовжити до санкції за російські вибори в окупованому Криму.