Порошенко: у мене свій графік і я не збираюся його ламати

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко запевнив, що графік його зустрічей складався заздалегідь і він не має наміру від ного відмовлятися через оголошену підозру у держзраді. Про Порошенко заявив в інтерв‘ю «5 каналу».

«Я домовився з Його Всесвятістю під час телефонної розмови в день річниці Об’єднавчого Собору 15 грудня про те, що ми найближчим часом зустрінемось у Стамбулі. У нас дуже широкий порядок денний. Нам треба наполегливо працювати щодо прискорення процесу визнання Православної Церкви України», – зазначив Петро Порошенко.

Далі, за словами екс-президента, у нього були заплановані три дні зустрічей в Польщі – з депутатами Сейму, з керівництвом Комітету у міжнародних справах, участь в Безпековому форумі, публічні заходи, які транслюють основні польські канали, інтерв’ю «Газеті Виборчій», інтерв’ю польському телебаченню, українським каналам.

«У мене є свій графік. І я ламати його через примхи і незаконні забаганки Зеленського не збираюсь», – наголосив Порошенко.