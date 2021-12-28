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Порошенко: у мене свій графік і я не збираюся його ламати

Експрезидент розповів про закордонні зустрічі. 

Порошенко: у мене свій графік і я не збираюся його ламати
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко запевнив, що графік його зустрічей складався заздалегідь і він не має наміру від ного відмовлятися через оголошену підозру у держзраді. Про Порошенко заявив в інтерв‘ю «5 каналу». 

«Я домовився з Його Всесвятістю під час телефонної розмови в день річниці Об’єднавчого Собору 15 грудня про те, що ми найближчим часом зустрінемось у Стамбулі. У нас дуже широкий порядок денний. Нам треба наполегливо працювати щодо прискорення процесу визнання Православної Церкви України», – зазначив Петро Порошенко. 

Далі, за словами екс-президента, у нього були заплановані три дні зустрічей в Польщі – з депутатами Сейму, з керівництвом Комітету у міжнародних справах, участь в Безпековому форумі, публічні заходи, які транслюють основні польські канали, інтерв’ю «Газеті Виборчій», інтерв’ю польському телебаченню, українським каналам.

«У мене є свій графік. І я ламати його через примхи і незаконні забаганки Зеленського не збираюсь», – наголосив Порошенко.

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