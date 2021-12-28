Порошенко про звинувачення у держзраді: це буде важко пояснювати у майбутньому

Експрезидент, лідер партії «Єврлпейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що якщо говорити про державну зраду і фінансування тероризму, потрібно говорити, злив операціі щодо «вагнерівців» й закупівлю російського вугілля. Про це він заявив в інтерв‘ю «5 каналу».

«Ви маєте це пояснити і будете це пояснювати суспільству. У 2015 році Порошенко забезпечив енергетичну незалежність і припинив імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. А після того, як ви закликаєте світ застосувати санкції проти Росії і Білорусі, самі купуєте к них електроенергію, фінансуючи агресора. Поговоримо про фінансування тероризму», – наголосив Петро Порошенко.

Підозру у державній зраді він назвав подарунком Путіну на день ФСБ.

«Це і є переворот – те, що на день ФСБ Зеленський зробив такий подарунок Путіну, «підозру» мені як п‘ятому Президенту, який 5 років давав відсіч російській агресії. Вам дуже важко буде це пояснювати в майбутньому», - переконаний Петро Порошенко.