Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Частину України засипає снігом, попереджають про можливе відключення світла
Частину України засипає снігом, попереджають про можливе відключення світла
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Порошенко пообіцяв повернутися до України в першій половині січня
Порошенко пообіцяв повернутися до України в першій половині січня
​Засновник російського сайту "Супутник і погром" загинув у Москві
​Засновник російського сайту "Супутник і погром" загинув у Москві
Вихід із зони комфортної їжі
Вихід із зони комфортної їжі
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
ГоловнаПолітика

Порошенко про звинувачення у держзраді: це буде важко пояснювати у майбутньому

Справу проти себе експрезидент назвав подарунком Путіну. 

Порошенко про звинувачення у держзраді: це буде важко пояснювати у майбутньому
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Єврлпейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що якщо говорити про державну зраду і фінансування тероризму, потрібно говорити, злив операціі щодо «вагнерівців» й закупівлю російського вугілля. Про це він заявив в інтерв‘ю «5 каналу».

«Ви маєте це пояснити і будете це пояснювати суспільству. У 2015 році Порошенко забезпечив енергетичну незалежність і припинив імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. А після того, як ви закликаєте світ застосувати санкції проти Росії і Білорусі, самі купуєте к них електроенергію, фінансуючи агресора. Поговоримо про фінансування тероризму», – наголосив Петро Порошенко.

Підозру у державній зраді він назвав подарунком Путіну на день ФСБ. 

«Це і є переворот – те, що на день ФСБ Зеленський зробив такий подарунок Путіну, «підозру» мені як п‘ятому Президенту, який 5 років давав відсіч російській агресії. Вам дуже важко буде це пояснювати в майбутньому», - переконаний Петро Порошенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також