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Тимошенко закликала уряд врегулювати ситуацію з ростом цін через здорожчення енергоносіїв

Ціна на енергоносії ставлять виробників перед вибором: підіймати ціни чи зупиняти виробництва, каже політик.

Тимошенко закликала уряд врегулювати ситуацію з ростом цін через здорожчення енергоносіїв
Фото: ba.org.ua

Уряд має терміново ухвалити рішення, щоб захистити людей від росту цін на найнеобхідніше через надзвичайно високі тарифи на електроенергію. Таку вимогу висловила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко у своєму дописі на офіційній Фейсбук-сторінці.

«Сталося те, про що останні кілька місяців я попереджала владу. Шалені ціни на енергоносії поставили бізнес перед вибором – встановлювати непосильні для людей ціни на свою продукцію чи зупиняти виробництво. Сьогодні на сполох б’ють вже цілі асоціації харчовиків», – наголосила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» вважає, що ігнорування проблеми перетворить її на катастрофу.

«Уряд має терміново – ще до нового року – зібратися на екстрене засідання й ухвалити рішення, які захистять людей від росту цін на найнеобхідніше та підтримають виробників», – переконана Юлія Тимошенко.

За її словами, ситуація вимагає термінових професійних дій.

«Не впоралися із закупівлею газу – то хоча б хліб вбережіть від подорожчання. Не вмієте самі – запитайте тих, хто знає як. А краще просто визнайте свою профнепридатність та напишіть заяви про відставку. Досить вже людям розплачуватися за ваше дилетантство. І не після свят, а ще до Нового року!» – закликала політик.

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