Тимошенко закликала уряд врегулювати ситуацію з ростом цін через здорожчення енергоносіїв

Ціна на енергоносії ставлять виробників перед вибором: підіймати ціни чи зупиняти виробництва, каже політик.

Уряд має терміново ухвалити рішення, щоб захистити людей від росту цін на найнеобхідніше через надзвичайно високі тарифи на електроенергію. Таку вимогу висловила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко у своєму дописі на офіційній Фейсбук-сторінці.

«Сталося те, про що останні кілька місяців я попереджала владу. Шалені ціни на енергоносії поставили бізнес перед вибором – встановлювати непосильні для людей ціни на свою продукцію чи зупиняти виробництво. Сьогодні на сполох б’ють вже цілі асоціації харчовиків», – наголосила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» вважає, що ігнорування проблеми перетворить її на катастрофу.

«Уряд має терміново – ще до нового року – зібратися на екстрене засідання й ухвалити рішення, які захистять людей від росту цін на найнеобхідніше та підтримають виробників», – переконана Юлія Тимошенко.

За її словами, ситуація вимагає термінових професійних дій.

«Не впоралися із закупівлею газу – то хоча б хліб вбережіть від подорожчання. Не вмієте самі – запитайте тих, хто знає як. А краще просто визнайте свою профнепридатність та напишіть заяви про відставку. Досить вже людям розплачуватися за ваше дилетантство. І не після свят, а ще до Нового року!» – закликала політик.