​Зеленський обігнав Порошенка і за президентським рейтингом, і за антирейтингом, - опитування КМІС

Якби вибори президента України відбувалися в середині грудня, найбільшу підтримку отримав би діючий президент Володимир Зеленський, за нього проголосували би 17% серед усіх респондентів і 27,6% серед тих, хто визначився з вибором.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

На другому місці – Петро Порошенко (відповідно, 9,9% і 16%). Третє місце "ділять" з майже однаковою підтримкою (різниця в межах похибки) Юрій Бойко (5,8% і 9,4%) і Юлія Тимошенко (5,5% і 9%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Фото: kiis.com.ua

Крім першого туру, респондентам також смоделювали п'ять варіантів можливого другого туру виборів – Зеленський проти Порошенка, Тимошенко, Бойка і Разумкова; а також пара Порошенко – Тимошенко.

Згідно з результатами, Зеленський перемагає в другому турі Порошенка (55,7% проти 44,3% серед тих, хто визначився з вибором), Бойка (60,2% проти 39,8%) і Разумкова (53,2% проти 46,8%).

Водночас у парі Зеленський – Тимошенко співвідношення 51,6% до 48,4%, але різниця – у межах похибки.

У парі Порошенко – Тимошенко 45,2% підтримали б Порошенка, а 54,8% Тимошенко.

Найвищий антирейтинг серед кандидатів мають Зеленський (30,7% серед усіх респондентів за жодних обставин не голосували б за нього) і Порошенко (29%).

Нагадаємо, за результатами опитування SOSIS, Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти. За нього проголосували б 16,7% учасників опитування, якби вибори відбулися наступної неділі.