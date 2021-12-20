Переслідування Порошенка відбувається на догоду Путіну, - Ар'єв

Політичне переслідування експрезидента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка відбувається на догоду Путіну. Про це на брифінгу заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар’єв.

«Нічого спільного з правовим процесом це не має. В Кремлі аплодують цьому рішенню. Коли Верховного Головнокомандувача, який в 2014 році, отримавши абсолютно зруйновану і небоєздатну армію, відновив її і зупинив Росію в її наступі не тільки на Донецьку і Луганську області, звільнивши більшу частину Донеччини і Луганщини. А й зупинив так звану «руську весну», яка тривала по всьому Півдню і Сходу України, починаючи з Харківської області і закінчуючи Одеською», – нагадав Ар’єв.

«І цю людину сьогодні звинувачують у державній зраді. Людину, яка відновила Збройні Сили України, зробила максимально для того, щоб опір Москві на всіх фронтах гібридної війни проти України був максимальним. Це – чистий кремлівський сценарій. Це прекрасна новина сьогодні для Путіна і його оточення. Кремль відкриває шампанське», – наголошує народний депутат.