Для "Слуг народу" новина про підозру Порошенку стала несподіванкою

"Поки що виглядає так, що посадять максимум під домашній арешт. Як Медведчука".

Для депутатів Верховної Ради зі "Слуги народу" новина про підозру п'ятому президенту Петру Порошенку стала несподіванкою. Вони не виключають, що політика відправлять під домашній арешт, як раніше Віктора Медведчука.

Про це LB.ua повідомили декілька співрозмовників в "Слузі народу".

"В партійний чат кинули декілька посилань на новини про Порошенка. Можу сказати, що взагалі ніхто з колег не коментує це", — розповіло одне з джерел LB.ua з політради партії.

Ще один нардеп, який зізнався, що вже знаходиться за кордоном, підтвердив цю інформацію. "В чаті не обговорюємо. Я не в Україні. І мене тут вже два дні питають: чому Порошенко на волі? Ми на фракції вже два роки президента теж питали про це. Вже змучилися питати. Я взагалі думаю, якби реально садили хоча б по одному олігарху в рік, це б було дуже добре. Але поки що виглядає так, що посадять максимум під домашній арешт. Щоб нейтралізувати медійно, як Медведчука. А ми будемо показувати "гарну" картинку", - сказав він.

Інша депутатка з політради наголосила, що "без поняття щодо реальних планів".

"Але за цією статтею Порошенко цілком може отримати санкцію у вигляді домашнього арешту, як і Медведчук. А до вироку — це ж кілька років. Такий у нас КПК, що розгляд може тривати вічність. По суті саме. Зрозуміло, що в "Європейській солідарності" вже істерика. Ще й він за кордоном. Наче втік", — написала вона.

Ще один член "Слуги народу" додав, що "більшість колег з фракції взагалі дізналася про цю новину саме з чату".

"Для мене це теж було несподіванкою. Реально не обговорюємо. Зараз більше в чатах пишуть про свята, локальні ситуації та про можливість повернення до мажоритарки. За вчора та сьогодні десь 1,5 тисячі повідомлень. Але Петра не обговорюють", — розказав він.

Водночас один з головних "Слуг народу" додав, що "прокоментувати ситуацію (щодо реальних планів посадити п’ятого президента за ґрати) не можу".

Одне з джерел LB.ua в комітеті ВР з питань нацбезпеки та оборони зазначило, що "про підготовку такої підозри повідомляли. Але готували вже після Нового року. На засіданні комітету сьогодні (20 грудня), коли вже вийшли новини, присутні депутати від "Слуги" з подивом говорили, що нічого про це не знали заздалегідь. Виглядає так, що рішення оперативно приймалося в дуже вузькому колі та швидко".

Нагадаємо, що 20 грудня Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" (ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України).

За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних "ЛНР" та "ДНР підприємств. Внаслідок цих дій тодішня влада України перерахувала не менше 205 млн гривень на окуповані території.

Фігурантами справи є колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина - за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру - за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.