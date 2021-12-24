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Виробники солодощів призупиняють виробництво через високі ціни на газ

22 грудня ціна газу на біржі перетнула межу в 73 тис. грн за 1 тисячу кубометрів.

Виробники солодощів призупиняють виробництво через високі ціни на газ
Фото: facebook.com/SHOco.bakery/

Підприємства кондитерської галузі змушені призупиняти виробництво частини асортименту продукції через зростання цін на газ.

Про це заявив президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк.

Він зазначив, що 22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис. грн за 1 тисячу кубометрів. У зв’язку з цим частина компаній галузі вже повідомили Асоціацію про плани повністю або частково згортати виробництво.

"Кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ та зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції. Адже вартість газу в цьому році зростала щомісяця", – зазначив Балдинюк.

Зокрема, у січні вартість газу становила 5,9 тис. грн, а вже минулого місяця виробники купували газ в середньому за цінами близького 40 тис. гривень за тисячу кубометрів, що робило виробництво багатьох видів продукції нерентабельним.

"У грудні постачальники пропонували газ 55 по тис. гривень за тисячу кубометрів, при якій реалізувати вироблену продукцію за економічно обґрунтованими цінами вже було б дуже важко. А при вартості газу для виробничих потреб в 73 тис. грн за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках", – пояснив Балдинюк.

Нагадаємо, 21 грудня ціна на газ у Європі перевищила $1900/тис. куб. м і досягла нового рекорду. У той же день спотова ціна на газ встановила новий історичний рекорд, подолавши позначку $2200 за 1000 куб. м.

Ціна зростає на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Німеччина перепродує російський газ Україні і тому ціна росте.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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