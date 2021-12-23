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36,5% українського експорту оплачується через Швейцарію

Швейцарія отримала за український експорт 18 млрд доларів.

36,5% українського експорту оплачується через Швейцарію
Фото: EPA/UPG

36,5% українського експорту, або 18 млрд доларів у 2020 році було оплачено через Швейцарію.

Про це пише ZN.ua з посиланням на сервіс аналітики EasyMarkets.

"Якщо найбільші обсяги українських товарів 2020 року дійсно направлялися до країн ЄС, Китаю, РФ і Туреччини, то оплати за ці товари спрямовувалися зовсім не в Україну, а у Швейцарію. У 2020 році за український експорт ця країна отримала 18 млрд доларів", - йдеться в публікації. Така ж ситуація була і в минулі роки: у 2019-му - 17,9 млрд доларів, у 2018-му - 16,2 млрд доларів.

Через Швейцарію пройшла оплата за 60% усього експорту зерна та 61% - залізної руди.

Найбільші обсяги торгівлі зі Швейцарією, за оцінкою видання, мають "Кернел-Трейд" Андрія Веревського, "Нібулон" Олексія Вадатурського та металургійні комбінати Ріната Ахметова. Загалом до цього переліку входять більше 400 юридичних осіб.

Справжня торгівля між Україною та Швейцарією набагато менша. У 2020 році Україна поставила туди товарів тільки на 142 млн доларів. "Решта - виключно маніпуляції наших експортерів, які що є сили намагаються недоплатити податків тут, в Україні", - йдеться в статті.

Використання швейцарської юрисдикції дозволяє суттєво економити на податках. Якщо прибуток створюється представництвом української компанії у Швейцарії, то і податок на нього сплачується там. В Україні ставка цього податку становить 18%, а ефективна ставка у Швейцарії може бути нижче 12-14% залежно від кантону.

Нагадаємо, що у 2020 році Україна експортувала товарів на 49,21 млрд доларів, а імпортувала - на 54,09 млрд доларів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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