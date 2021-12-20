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ВВП України в третьому кварталі виріс на 2,7%

Держстат покращив свою попередню оцінку.

ВВП України в третьому кварталі виріс на 2,7%
Фото: ubr.ua

Реальний валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі виріс на 2,7%.

Про це у понеділок, 20 грудня, повідомила Державна служба статистики, яка у листопаді попередньо оцінила зростання у 2,4%. Виявилось, що насправді воно було дещо більшим.

"Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у ІІI кварталі 2021 р. порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 1,5%, а порівняно з ІІI кварталом 2020р. – на 2,7%", - йдеться в повідомленні.

Номінальний ВВП становив 1 498,4 млрд гривень, а у розрахунку на одну особу - 36 145 гривень.

Економіка України відновлюється другий квартал підряд після більш ніж річного падіння падіння, пік якого прийшовся на другий квартал 2020 року - тоді через запровадження локдауну ВВП обвалився на 11,2%.

Загалом через коронакризу в 2020 році економіка впала на 4,0%.

Нагадаємо, що в другому кварталі 2021 року ВВП України виріс на 5,7%.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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