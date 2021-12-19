Аукціон з продажу "ОГХК" зірвався втретє

Одну із двох поданих заявок відхилили через те, що вона не відповідала вимогам законодавства.

Фонд держмайна отримав дві заявки на участь в запланованому на 20 грудня аукціоні з приватизації "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії". Одна із заявок не відповідала вимогам чинного законодавства, тому аукціон визнано таким, що не відбувся.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

"Таким чином торги не можуть бути проведені за наявності тільки одного учасника. Дата проведення аукціону ОГХК буде визначена окремо", - зазначили у Фонді.

Нагадаємо, АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" – перший об'єкт великої приватизації, який виставлено на аукціон після її розблокування. Однак терміни приватизації відкладали кілька разів. У червні голова ФДМ заявляв, що на ОГХК претендують більше 10 компаній.

Проте призначений на 31 серпня аукціон скасували через допуск до конкурсу лише одного учасника. Торги перенесли на 29 жовтня, але ситуація повторилася. Тоді ОГХК виставили на торги з тією ж стартовою ціною 3,7 млрд грн, крок аукціону – 50 млн грн.

У листопаді в інтерв’ю LB.ua голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко розповів, що в разі гарантій уряду вартість ОГХК може зрости на десятки мільйонів доларів. За його словами, декілька міжнародних компаній подали заявки, підписали договори про нерозголошення і отримали доступ до всієї інформації.

"29 інвесторів, з яких 15 - іноземні, кажуть, що актив хороший, але вони хочуть певні гарантії захисту великих інвестицій від уряду України", – сказав тоді Сенниченко. Однак наголосив, що не береться прогнозувати, чи прийдуть інвестори на аукціон, якщо гарантій не буде.

ОГХК – державне підприємство, один з найбільших у світі виробників титанової сировини. В його структуру входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат.