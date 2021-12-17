АМКУ зібрав докази монополії Roshen на ринку патоки

Антимонопольний комітет наступного тижня збирається визнати групу компаній, які належать Олексію Порошенку та входять до групи Roshen, монополістом на ринку патоки.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Комітет у 2020 році відкрив справу проти компаній "Інтерстарч Україна", "Дніпровський крохмалепатоковий комбінат" та "Інтеркорн Корн Просессінг Індастрі" за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку крохмальної патоки та сиропів протягом 2018 – 2020 років.

Ухвалення рішення заплановане на 21 грудня.

Поданням, зокрема, пропонується визнати, що ці компанії займали монопольне становище на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки та сиропів, а також вчинили два порушення законодавства у вигляді зловживання своїм становищем.

Згідно з висновками АМКУ, протягом 2018 року вказані компанії групи Roshen встановлювали різні ціни, а також різні умови придбання патоки для кондитерських фабрик. У 2019 році, посиливши ринкову позицію через заборону імпорту з Росії патоки (сиропів), група підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців.

Нагадаємо, восени 2019 року експрезидент і чинний нардеп Петро Порошенко почав переписувати кондитерський бізнес на старшого сина Олексія.

Корпорація Roshen має фабрики у Вінниці, Києві та Кременчуці. Раніше в компанії також було підприємство в Маріуполі, яке було закрито взимку 2014 року і згодом ліквідовано. За кордоном у Roshen є підприємства в Угорщині, Росії (арештовані) і Литві.