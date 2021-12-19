НКРЕКП сертифікувала "Укренерго" як оператора системи передачі європейського типу за моделлю ISO

Це ключовий крок до інтеграції енергоринків України і Європейського Союзу.

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг сертифікувала ПАТ "НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі європейського типу за системою ISO. Рішення ухвалено згідно із рекомендаціями Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Сертифікація «Укренерго» – це один з ключових кроків до майбутньої синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E та подальшої інтеграції енергоринків України та ЄС. Інтеграція енергоринків буде взаємовигідним процесом, оскільки це сприятиме стабільності європейської енергосистеми і дасть можливість розвивати потужності енергосистеми України", – прокоментував рішення НКРЕКП міністр енергетики Герман Галущенко.

Як пояснив голова правління компанії Володимир Кудрицький, сертифікація означає, що діяльність НЕК "Укренерго" відповідає європейським вимогам до прозорості та незалежності операторів системи передачі.

"Адже тепер перед нашою компанією відкрито прямий шлях до офіційного членства в організації ENTSO-E. Це означає, що паралельно із підготовкою до синхронізації української енергосистеми з європейською, яка запланована на 2023 рік, ми зможемо офіційно стати частиною європейського об’єднання кращих ОСП Європи", – зазначив Кудрицький.

Також сертифікація відкриває прямий шлях до офіційного членства "Укренерго" в організації ENTSO-E, яка об'єднує 42 операторів системи передачі із 35 країн Європи. Наявність сертифікату є головною передумовою для його набуття, зазначає пресслужба компанії.

"Це означатиме, що для «Укренерго» ще до переходу на паралельну роботу з європейською мережею відкриється можливість стати дотичним до формування внутрішніх політик ENTSO-E", – підсумував голова "Укренерго".

Сертифікація оператора системи передачі (ОСП) передбачена Законом України "Про ринок електричної енергії" та Директивою ЄС 2009/72/EC3, яка є обов'язковою до імплементації в українське законодавство.

Отримання сертифікату на відповідність нормам Третього енергопакета ЄС – процес, який пройшли всі без виключення європейські оператори континентальної Європи.

"Об'єднання ОЕС України та ENTSO-E у 2023 році – стратегічна мета, досягнення якої дозволить нашій країні здобути енергетичну незалежність, забезпечити подальший розвиток відновлюваних джерел енергії, декарбонізацію економіки та підвищення безпеки постачання електроенергії", – наголосили в "Укренерго".