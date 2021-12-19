Послугою єПідтримка скористалися вже понад 3 млн українців, – Федоров

Найчастіше "тисячу за вакцинацію" витрачали на книжки і квитки у кінотеатри.

Уже понад три мільйони українців успішно скористалися послугою єПідтримка.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, більшість із них уже отримали гроші.

Федоров пояснив, що Монобанк, Альфа-банк та А-банк почали виплачувати по тисячі вакцинованим раніше. Клієнти інших банків, які приєдналися до проєкту, отримають їх протягом 10 днів.

За даними голови Мінцифри, найчастіше українці витрачали ці гроші на купівлю книжок і квитків у кінотеатри. Трохи менше – на залізничні квитки.

"Нагадаю, що попередньо проєкт розрахований на один рік, тому всі точно встигнуть. Не забувайте оновлювати програму "Дія", після отримання супер-зручної та швидкої послуги – ставити 5 зірочок у маркетах", – закликав Михайло Федоров.

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня в Україні офіційно стартував проєкт єПідтримка, учасники якого можуть отримати 1000 грн за повний курс вакцинації. Наразі тисячу за вакцинацію можна отримати тільки з додатком "Дія". Кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців із дня нарахування.

Зареєстровані у "Дії" після перевірки на відповідність встановленим критеріям можуть відкрити віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримати на нього гроші та витратити їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі.

Всі підозрілі ситуації та виплати відстежуватиме кіберполіція.

Для отримання виплат у програмі "єПідтримка" на першому етапі потрібно подати заявку в "Дії" до 29 грудня.

Тисячу гривень із віртуальних карток можна витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кіно, театр, музей, концертний зал чи для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також на придбання книжок.

13 грудня президент Володимир Зеленський заявив про розширення програми. Він пообіцяв, що пенсіонери зможуть витратити тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби.