Україна уклала угоду зі Світовим банком на €300 млн

Міністерство фінансів України в понеділок, 20 грудня, підписало зі Світовим банком угоду про надання Україні 300 млн євро позики на проєкти в сфері економічного відновлення країни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Угоду підписали міністр Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі.

Гроші виділить Міжнародний банк реконструкції та розвитку, який входить до групи Світового банку.

Це друга позика політику розвитку у сфері економічного відновлення, яку Світовий банк виділяє Україні.

"Сергій Марченко подякував представникам МБРР за співпрацю та фінансову підтримку України. Він зазначив, що підписання Угоди є свідченням того, що Україна демонструє реальні результати реформ на шляху до економічного відновлення і розвитку. У рамках подальшої співпраці України та МБРР вже розробляється стратегія Світового банку Country Partnership Strategy на 2022-2025 роки, яка матиме на меті досягнення Україною стійкого економічного відновлення та зростання. Пріоритетними напрямами стратегії стануть енергетична та аграрна сфери, транспортна система", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що перша позика в розмірі 350 млн доларів була виділена в червні 2021 року. Гроші призначались на проєкти з розвитку економіки в період пандемії коронавірусу, соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інституцій.