США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну, – CNN
США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну, – CNN
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
На Київщині завтра стрімко похолодає
На Київщині завтра стрімко похолодає
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки
Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
ГоловнаЕкономікаФінанси

"Слуга народу" забракувала ідею Мінфіну про непрямий контроль за доходами населення

"По-перше, це практично неможливо. А по-друге, у нас категоричний протест усередині фракції".

"Слуга народу" забракувала ідею Мінфіну про непрямий контроль за доходами населення
Фото: 24tv.ua

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що монобільшість виступає категорично проти запровадження непрямих методів контролю за витратами населення.

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна", коментуючи нещодавню заяву міністра фінансів Сергія Марченка про намір перевірити всі доходи фізичних осіб, починаючи з 1995 року.

"Це неможливо. Мені зрозуміло, чому міністр фінансів так каже. Він відповідає за збори. Але, по-перше, це практично неможливо. А по-друге, у нас категоричний протест проти цього усередині фракції. Скажу так: цього не буде", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, що Марченко ще у серпні повідомив, що Мінфін розробляє законопроєкт про непрямі методи визначення доходів громадян. У випадку прийняття цього законопроєкту податкова отримає можливість контролювати витрати громадян та цікавитись походженням грошей. Якщо людина не зможе відповісти чи показати декларацію про амністію, - вона буде змушена доплатити податок за витрати, які не може пояснити.

У грудні Марченко заявив, що непрямі методи контролю будуть запроваджені після завершення податкової амністії (вона діє до вересня 2022 року). За його словами, система в автоматичному режимі перевірятиме наявність доходів з 1995 року, підсумовуватиме їм та робитиме висновок, чи могла людина назбирати гроші на нерухомість чи якийсь інший дорогий об'єкт.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також