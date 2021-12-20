"Слуга народу" забракувала ідею Мінфіну про непрямий контроль за доходами населення

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що монобільшість виступає категорично проти запровадження непрямих методів контролю за витратами населення.

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна", коментуючи нещодавню заяву міністра фінансів Сергія Марченка про намір перевірити всі доходи фізичних осіб, починаючи з 1995 року.

"Це неможливо. Мені зрозуміло, чому міністр фінансів так каже. Він відповідає за збори. Але, по-перше, це практично неможливо. А по-друге, у нас категоричний протест проти цього усередині фракції. Скажу так: цього не буде", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, що Марченко ще у серпні повідомив, що Мінфін розробляє законопроєкт про непрямі методи визначення доходів громадян. У випадку прийняття цього законопроєкту податкова отримає можливість контролювати витрати громадян та цікавитись походженням грошей. Якщо людина не зможе відповісти чи показати декларацію про амністію, - вона буде змушена доплатити податок за витрати, які не може пояснити.

У грудні Марченко заявив, що непрямі методи контролю будуть запроваджені після завершення податкової амністії (вона діє до вересня 2022 року). За його словами, система в автоматичному режимі перевірятиме наявність доходів з 1995 року, підсумовуватиме їм та робитиме висновок, чи могла людина назбирати гроші на нерухомість чи якийсь інший дорогий об'єкт.