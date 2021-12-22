У Мінсоцполітики пояснили, як зростатимуть пенсії у 2022 році

Середня пенсія на кінець 2022 року складатиме 4533 грн і буде на 15% перевищувати фактичний прожитковий мінімум.

Після підвищення виплат у кілька етапів середня пенсія на кінець 2022 року в Україні становитиме 4533 грн і буде на 15% перевищувати фактичний прожитковий мінімум.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Зокрема, у календарі підвищення пенсій на наступний рік передбачені такі кроки:

з січня підвищення пенсій людям, що отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;

у березні - індексація пенсій;

у квітні - перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам;

у липні, жовтні та грудні буде підвищення у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;

з жовтня – запровадження доплат для пенсіонерів, старших за 70 років.

Як зазначили у Мінсоцполітики, з жовтня наступного року мінімальна пенсія для людей, старших за 70 років, які мають повний страховий стаж, становитиме 3000 грн. Відтак мінімальна пенсія для цієї категорії з 2020 по 2022 рік зросте на 83% - з 1638 грн до 3000 грн, тобто значно швидше, ніж середня”.

“В результаті реалізації запланованих на наступний рік підвищень середня пенсія на кінець 2022 року складатиме 4533 грн і буде на 15% перевищувати фактичний прожитковий мінімум. А в порівнянні з початком 2020-го вона зросте майже на 50%”, - підкреслили у відомстві.

З 1 грудня 2021 року мінімальна пенсія в Україні зросла до 2600 гривень. У Міністерстві економіки зазначили, що це десяте підвищення пенсій за цей рік.