Такі випадки траплялись і раніше.

"Чорний" сніг біля Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області є наслідком роботи теплогенеруючого об’єкту. Такі випадки траплялися раніше.

Про це на брифінгу в Івано-Франківську повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Укрінформ".

"Україна бачила цей випадок, коли сніг був сірого і чорного кольору. Такі випадки траплялись раніше. Дійсно, це, очевидно, наслідок роботи теплогенеруючого об’єкту", – зазначив Шмигаль у відповідь на запитання щодо викидів на Бурштинській ТЕС, які могли спричинити забруднення навколишньої території та "чорний" сніг.

Фото: Суспільне Карпати

Фото: Суспільне Карпати

Фото: Суспільне Карпати

За словами керівника уряду, питання роботи Бурштинської ТЕС нині перебуває на особистому контролі у виконувача обов’язків міністра екології. Про це є звернення народних депутатів від Прикарпаття, проводиться відповідна робота. Шмигаль зауважив, що найближчим часом голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук здійснить інспектуючий візит на це підприємство.

"За необхідності (для цього візиту – ред.) будуть включені правоохоронні органи. Безумовно, станція є об’єктом сертифікованим і ліцензованим. Безумовно, вона підлягає контролю зі сторони держави", – зауважив Шмигаль.

16 грудня мешканці Бурштинської і Галицької громад звинуватили Бурштинську ТЕС у забрудненні навколишньої території, через що сніг став чорного кольору. Люди ініціювали відкрите звернення до уряду та президента України з вимогою вжити негайних заходів для припинення викидів на Бурштинській ТЕС. Натомість на підприємстві повідомили, що викиди не могли спричинити забруднення снігу на території громади. На ТЕС запевнили, що технологічних порушень у роботі станції не було, а всі енергоблоки обладнані електрофільтрами.

Бурштинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин (Івано-Франківська область) на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. 12 енергоблоків потужністю по 200 МВт були введені в експлуатацію в 1965-1969 роках. Основне технологічне паливо – вугілля вітчизняних вугільних басейнів, допоміжне – природний газ та мазут. Бурштинська ТЕС входить до складу ПАТ "ДТЕК Західенерго".

Денис Шмигаль з січня 2018 до липня 2019 працював директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, в.о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго".