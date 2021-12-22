США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
ГоловнаЕкономікаБізнес

Шмигаль визнав, що "чорний" сніг у Бурштині є наслідком роботи ТЕС

Такі випадки траплялись і раніше.

Шмигаль визнав, що "чорний" сніг у Бурштині є наслідком роботи ТЕС
Фото: Суспільне Карпати

"Чорний" сніг біля Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області є наслідком роботи теплогенеруючого об’єкту. Такі випадки траплялися раніше.

Про це на брифінгу в Івано-Франківську повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Укрінформ".

"Україна бачила цей випадок, коли сніг був сірого і чорного кольору. Такі випадки траплялись раніше. Дійсно, це, очевидно, наслідок роботи теплогенеруючого об’єкту", – зазначив Шмигаль у відповідь на запитання щодо викидів на Бурштинській ТЕС, які могли спричинити забруднення навколишньої території та "чорний" сніг.

Фото: Суспільне Карпати

Фото: Суспільне Карпати

Фото: Суспільне Карпати

За словами керівника уряду, питання роботи Бурштинської ТЕС нині перебуває на особистому контролі у виконувача обов’язків міністра екології. Про це є звернення народних депутатів від Прикарпаття, проводиться відповідна робота. Шмигаль зауважив, що найближчим часом голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук здійснить інспектуючий візит на це підприємство.

"За необхідності (для цього візиту – ред.) будуть включені правоохоронні органи. Безумовно, станція є об’єктом сертифікованим і ліцензованим. Безумовно, вона підлягає контролю зі сторони держави", – зауважив Шмигаль.

16 грудня мешканці Бурштинської і Галицької громад звинуватили Бурштинську ТЕС у забрудненні навколишньої території, через що сніг став чорного кольору. Люди ініціювали відкрите звернення до уряду та президента України з вимогою вжити негайних заходів для припинення викидів на Бурштинській ТЕС. Натомість на підприємстві повідомили, що викиди не могли спричинити забруднення снігу на території громади. На ТЕС запевнили, що технологічних порушень у роботі станції не було, а всі енергоблоки обладнані електрофільтрами.

Бурштинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин (Івано-Франківська область) на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. 12 енергоблоків потужністю по 200 МВт були введені в експлуатацію в 1965-1969 роках. Основне технологічне паливо – вугілля вітчизняних вугільних басейнів, допоміжне – природний газ та мазут. Бурштинська ТЕС входить до складу ПАТ "ДТЕК Західенерго".

Денис Шмигаль з січня 2018 до липня 2019 працював директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, в.о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також