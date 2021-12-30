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Офіс президента очікує, що після розмови з Путіним Байден поговорить із Зеленським

Деталі про час і формат розмови поки не розголошують. 

Офіс президента очікує, що після розмови з Путіним Байден поговорить із Зеленським
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Офіс президента поки не підтверджує жодних подробиць про час чи формат розмови між главою США Джо Байденом і українським президентом Володимиром Зеленським.

Водночас у Зеленського допускають, що президенти найближчим часом поспілкуються знову. Про це в коментарі 24 каналу повідомив речник ОПУ Сергій Никифоров.

Він зауважив, що до попередньої розмови Байдена і Путіна, яка пройшла 7 грудня, з Володимиром Зеленським спілкувався держсекретар США Ентоні Блінкен, і так само відбулося й цього разу, 29 грудня. 

Після першої грудневої розмови з Путіним Байден телефонував українському президенту.

"Так само очікуємо, що він може подзвонити й цього разу", – зазначив Никифоров. 

Перемовини між США і Росією заплановані на 10 січня. На них будуть обговорювати російський ультиматум не брати до НАТО країни Східної Європи, зокрема Україну та Грузію. Цю вимогу в Кремлі називають "гарантіями безпеки". Президент США на питання про те, чи буде він у межах цих перемовин особисто спілкуватися з Путіним, точної відповіді не давав ще 28 грудня.

Однак уже 29 числа зʼявилася інформація, що Москва запропонувала Вашингтону провести новий дзвінок між президентами, і Штати відповіли згодою. Розмова відбудеться сьогодні увечері. Кремль очікує, що за її результатами вдастся досягти компромісу з "урахуванням принципових позицій". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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