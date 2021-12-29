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Держсекретар США Блінкен обговорив із Зеленським майбутні переговори з Росією

Співрозмовники домовилися продовжити консультації для узгодження позицій.

Держсекретар США Блінкен обговорив із Зеленським майбутні переговори з Росією
Блінкен та Зеленський (архівне фото)
Фото: president.gov.ua

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 29 грудня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву речника Держдепартаменту США Неда Прайса.

За його словами, Блінкен та Зеленський обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні переговори з Росією.

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям військової могутності Росії на кордонах України", - зазначив Прайс.

Зеленський розповів, що домовився з Блінкіном продовжити консультації для узгодження позицій.

"Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці України з боку США у протидії російській агресії",- написав він у Twitter.

Нагадаємо, 7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України відбулись переговори Путіна і Байдена. ерез два дні з президентом США поговорив Зеленський. Він розповів, що Путін запевнив президента США що не збирається продовжувати ескалацію військової агресії щодо України.

12 грудня в Кремлі анонсували нові переговори Путіна і Байдена. На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія-НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число.

В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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