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У Росії пропонують позбавляти опозиціонерів громадянства, набутого за правом народження

"Навіщо вам російський паспорт, якщо ви ненавидите свою країну і свій народ?".

У Росії пропонують позбавляти опозиціонерів громадянства, набутого за правом народження
Фото: dfact.net

Депутат Державної думи Росії від владної партії Олександр Хінштейн запропонував розширити норму поданого президентом Володимиром Путіним законопроєкту про позбавлення громадянства, набутого за правом народження.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Хінштейн пояснив свою ініціативу виступами опозиціонерів. 

"Інколи слухаєш одкровення наших опозиціонерів і думаєш: навіщо вам російський паспорт, якщо ви ненавидите свою країну і свій народ?" – написав депутат.

Нагадаємо, 29 грудня Путін запропонував Держдумі ухвалити новий закон про громадянство РФ, який спрощує його отримання для громадян колишнього СРСР.  Закон також розширює список статей кримінального кодексу, засудження за якими може призвести до відкликання громадянства у людини, яка отримала його не за правом народження.

Стаття 6 російської Конституції говорить, що громадянин не може бути позбавлений свого громадянства або права змінити його. У березні 2021 року Конституційний суд РФ підтвердив, що позбавлення законно набутого громадянства Росії є неприпустимим, але при цьому ухвалив, що законним може бути "скасування рішення про прийом у громадянство". Ця норма до громадян за правом народження не застосовується.

У квітні 2019 року Путін підписав указ, що дозволяє жителям окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей отримати громадянство за спрощеним порядком, а в липні – розширив спрощену видачу паспортів на весь Донбас. У травні Путін також видав новий указ, що спрощує порядок отримання громадянства РФ для українців, які жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.

Міністерство закордонних справ України назвало такі дії Росії "паспортною агресією".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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