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Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США

Уряд посилається на міркування національної безпеки.

Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
Макс Поляков
Фото: ngp-ua.info

Уряд США звернувся з проханням до українського підприємця Макса Полякова продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace Inc.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що уряд посилається на міркування національної безпеки.

Firefly, приватна ракетна компанія, яку протягом кількох років підтримує Поляков. Представники уряду та аерокосмічної промисловості США висловили побоювання, що цінні технології можуть потрапити до України, Росії чи інших країн, які намагаються розробити ракетні програми.

Наприкінці листопада Поляков отримав лист від Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), в якому йшлося про проблеми національної безпеки. Полякова також просили родати свою приблизно 50% частку в Firefly.

Бізнесмен погодився з цією вимогою. При цьому він наголосив, що його володіння Firefly не становить загрози національній безпеці.

"Noosphere Ventures оголосила сьогодні, що має намір зберегти інвестиційно-банківську фірму для надання допомоги у продажу частки участі Noosphere Ventures у Firefly Aerospace", – йдеться в заяві компанії Полякова.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, уряд США призупинив поточні операції із запуску ракет Firefly у Ванденберзі.

Нагадаємо, компанія Firefly Aerospace, де Поляков – мажоритарний акціонер, спеціалізується на випуску ракет класу Alpha, що доставляють вантаж на Місяць. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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