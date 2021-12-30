З 20 листопада він перебував у шпиталі в Горі, де лікувався від наслідків голодування.

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі повернули до вʼязниці міста Руставі з військового шпиталю в Горі, куди він потрапив через наслідки голодування.

Близько опівночі авто пенітенціарної служби Мінʼюсту були помічені біля госпіталю в Горі, а близько трьох годин ночі – поблизу руставської вʼязниці, пишуть "Новости – Грузия".

Адвокати Саакашвілі назвали переведення "викраденням" і заявили, що їх не інформували про переміщення їхнього підзахисного.

Біля тюрми зібрався мітинг сторонників Саакашвілі, а влада стягнула туди водомет і кілька автобусів із правоохоронцями, додає "Інтерфакс-Україна".

Перша спроба повернення експрезидента до вʼязниці відбулася 27 грудня. Вона закінчилася невдало через погіршення самопочуття Саакашвілі – за даними ЗМІ, він чинив опір переведенню, після чого в нього підскочив тиск.

Нагадаємо, Саакашвілі Міхеіл Ніколозович був затриманий 1 жовтня після його приїзду до Грузії. Він повернувся на батьківщину після восьмирічної відсутності напередодні місцевих виборів, у яких його партія змагалася з партією влади.

МВС Грузії порушило проти нього кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Його помістили до в’язниці в місті Руставі на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у 2 справах, які тривають з 2014 року. Експрезидент визнаний винним у посадових злочинах і побитті депутата і має відбути 6 років позбавлення волі.

Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування через незгоду з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах. Під час голодування стан його здоровʼя погіршився, через що Саакашвілі перевели з вʼязниці до тюремної лікарні в Тбілісі, а звідти 20 листопада – до шпиталю в Горі. Він тримав голодування 50 днів і погодився припинити його тільки після того, як його стан став критичним. Лікарі діагностували в нього посттравматичний стресовий розлад.

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі, сам він вважає звинувачення політично мотивованими. Український обмудсман Людмила Денісова також свідчить, що у вʼязниці проти експрезидента застосовували катування.