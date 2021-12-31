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Байден у розмові з Путіним закликав Росію до деескалації напруженості з Україною, - Білий дім

Президент США чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Байден у розмові з Путіним закликав Росію до деескалації напруженості з Україною, - Білий дім
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав Росію до деескалації напруженості з Україною.

Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Джен Псакі за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

"Президент Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну. Президент Байден також висловив підтримку дипломатичним крокам, які розпочнуться у наступному році з двосторонніх переговорів зі стратегічної стабільності, в НАТО через Раду НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Президент Байден повторив, що істотний прогрес у цих переговорах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні відбулась телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним, яка тривала менше години. Друга за місяць розмова двох лідерів відбулася на тлі зростання напруженості навколо України. 

Сторони планували обговорити деталі майбутніх перемовин формату США-Росія, запланованих на 10 січня в Женеві. Участь президентів у цьому саміті не передбачається.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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