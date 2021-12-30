Байден і Путін зідзвонилися вдруге за місяць

Президент США Джо Байден вдруге за цей місяць зідзвонився з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про початок розмови близько 22:35 за київським часом повідомив Білий дім.

Деталі будуть оприлюднені згодом.

Розмова між главами держав відбулася за ініціативи російської сторони. 29 грудня CNN з посиланням на джерела повідомили, що незапланований заздалегідь дзвінок має пройти 30 числа. Згодом цю інформацію офіційно підтвердили в Кремлі і Білому домі.

Сторони планували обговорити деталі майбутніх перемовин формату США-Росія, запланованих на 10 січня в Женеві. Участь президентів у цьому саміті не передбачається.

Речник Путіна заявив, що від телефонної розмови з Байденом Москва очікує досягнення компромісу "з урахуванням принципових позицій".

Очікується, що в Женеві говоритимуть про "гарантії безпеки", які висунув Кремль. Вони стосуються ультиматуму Росії не брати до НАТО країни Східної Європи, отже – і Україну.

Перед розмовою президентів держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив із главами МЗС Німеччини, Франції і Великобританії, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

Офіс президента також очікує, що найближчим часом відбудеться ще одна розмова Байдена із Зеленським, але деталей про дати чи формат поки не озвучують.

Попередня бесіда американського президента з Путіним відбулася 7 грудня, із Зеленським – 10 грудня.